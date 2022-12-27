المشدد 10 سنوات لعاطل سرق سائق توك توك بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبي العيسوي، والمستشار أحمد فاروق محمد، والمستشار مصطفي قايد الحميلي، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "م.ح.ا"، مما أسند وإلزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بسرقة بالإكراه المجني عليه "م.خ.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 26923 لسنة 2021 جنايات العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ من والد المجني عليه بقيام المتهم بسرقة نجله تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، بانه عقب استقلال المجني عليه "م.خ.م" دراجته البخارية توك توك طلب منه المتهم " م.ح.ا" عاطل توصيله الي منطقة الوكالة بدائرة القسم وبالوصول الي المكان المحدد اشهر المتهم سلاح أبيض مطوة واضعاً إياها علي رقبته مهددا إياه بالتعدي بالضرب بأن وجه إليه ضربات باليد استقرت في الوجه وقام بدفعه أرضا خارج التوك توك وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة التوك توك كرها عنه .

وتبين من التحقيقات صحة الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة بتهمه السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض مطواة في غير الاحوال الغير مصرح بها قانونيا، والتي تقيد بجناية وجنحه بالمادة 315 / أولا وثانيا من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر /1 من قانون 394 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بقوانين 26 والبند 5 من الجدول الملحق بالقانون الاول بقرار وزير الداخلية وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة، 1981 أمرت بإحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم .