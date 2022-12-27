واشنطن (أ ش أ)

طالب وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "بوقف الحرب والقتل والدمار".

وقال بلينكن، في سلسة تغريدات نشرتها الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قصفت أكثر من ثلث نظام الطاقة في أوكرانيا، ما أدى إلى إغراق الملايين في البرد والظلام، وسط الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة. وأضاف التدفئة والمياه والكهرباء للأطفال وكبار السن والمرضى- هذه أهداف بوتين الجديدة.. وأفاد بأنه مقتنع تمامًا بأن بوتين سيفشل في النهاية وأن روسيا ستعاني من هزيمة استراتيجية.

يذكر أن البنتاجون الأمريكى يبحث تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على تشغيل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت في قاعدة عسكرية على أراضي الولايات المتحدة .

وأشارت المجلة إلى أنه منذ الحرب الروسية في فبراير، تدربت القوات المسلحة الأوكرانية على مجموعة من أنظمة الأسلحة المختلفة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك أنظمة هيمارس الصاروخية ، في أوروبا الشرقية وألمانيا والمملكة المتحدة. ولكن حتى هذه اللحظة، لم يتم عقد أي من الدورات التدريبية في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، فإن الأخبار التي تفيد بأن وزارة الدفاع تدرس إجراء التدريب على أرضها تأتي بعد يوم من تأكيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التقارير الإعلامية التي تفيد بأنه سيتم توفير بطارية باتريوت واحدة - وهي نظام دفاع جوي متطور مصمم لإطلاق النار لإسقاط الصواريخ والطائرات القادمة - لأوكرانيا للمساعدة في الدفاع ضد الضربات الروسية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق أن أنظمة باتريوت قد أُدرجت في الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن الجيش الأوكراني سيتقن استعمال صواريخ باتريوت بسرعة.