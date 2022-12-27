الجمارك: إلغاء وديعة الـ3 أشهر وتيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

محمد شرقاوى

كشف محمد إبراهيم، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، آخر تطورات التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، ودخلت حيز التنفيذ.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه أصبح هناك تيسيرات فى عملية الإيداع التى كانت أساسية قبل عملية الشراء بـ 3 أشهر؛ وهو أمر تم إلغائه تمامًا.

وأضاف أنه تم إلغاء شرط التصديق على الحساب البنكى، وتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى عن 6 أشهر قبل عملية التحويل فقط؛ للتأكد من أن صاحب السيارة له حساب مصرفى قبل استيراده السيارة، لافتًا إلى أن صدور قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج سهل وبسيط؛ وعند مواجهة المشترين أى مشكلات فإن الحكومة مستعدة لحلها.

وأوضح أنه تم إنشاء آلية جديدة للمصريين بالخارج تمكنهم من الحصول على السيارة من المناطق الحرة المعتمدة داخل مصر؛ وليس من الخارج فقط، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية التى تضرب العالم تؤخذ فى الاعتبار عند شراء السيارات؛ حتى يتم استيراد سيارات لا يوجد بها انبعاثات ضارة بالبيئة.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، دخلت حيز التنفيذ وسيتم إدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة بذلك فى «الأبلكيشن» فى موعد أقصاه الخميس المقبل، موضحًا أنه تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكى وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.