التحريات تكشف ملابسات مصرع شاب فى الواحات البحرية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال قائد سيارة تسبب في وفاة شاب في الواحات البحرية، وذكر أن حادث تصادم بين سيارته ودراجة بخارية يقودها الشاب، أسفر عن مصرعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت النيابة بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم بالواحات البحرية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شاب تم تحديد هويته، أثناء قيادته دراجة بخارية، وقع حادث تصادم مع سيارة، مما أسفر عن إصابته، ومصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ووضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.