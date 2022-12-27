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الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:09 م
الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قبل فتح باب تسجيل وملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023،  حددت المديريات والإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، وشملت المستندات التالية: 
 
- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.
 
- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.
 
-إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.
 
-شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه.
 
- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا.
- الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور.
 
- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.
 
 
 
 

التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

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الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2023

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