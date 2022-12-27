إصابة سيدة ونجلتها صدمتهما سيارة ملاكى بالشارع في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد ميدان الثقافة دائرة قسم ثان سوهاج، اصطدام سيارة ملاكى بربة منزل تبلغ من العمر 45 سنة ونجلتها الطالبة حال عبوهما الشارع، مما نتج عنه إصابتهما بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصطدام سيارة بدائرة قسم ثان سوهاج بسيدة ونجلتها، مما نتج عنه إصابتهما تم التحفظ على السيارة وقائدها ونقل المصابين للمستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها مدير مباحث المديرية ووحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بوجود حادث تصادم بميدان الثقافة دائرة قسم ثان سوهاج حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي "، قيادة المدعو محمد ف م ا 42 سنة دائرة القسم أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بكل من عطيات ا ع ا 45 سنة ربة منزل، ونجلتها أميرة ع م 20 سنة طالبه، وتقيمان شارع دائرة مركز أخميم حال عبورهما الطريق، مما أدي لإصابتهما " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "تم التحفظ على السيارة وقائدها وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أن محطة سكك حديد العسيرات جنوب محافظة سوهاج، شهدت وفاة شخص يبلغ من العمر 45 سنة، عقب إصطدام إحدى القطارات به، عقب مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاه، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، والتي لإجراء شئونها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات ، بوفاة المدعو ر. . ع . م 45 سنة ، ويقيم دائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة عقب إصطدام إحدى القطارات به.