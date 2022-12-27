أفضل 5 أنواع شاي لمرضى السكري.. تعرف عليهم

كتب – حسام الشقويرى

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المحتمل أن فريق الرعاية الصحية الخاص بك قد أخبرك بأنواع المشروبات التي يجب تخطيها ، مثل المشروبات الغازية والعصير والمشروبات الرياضية السكرية، لكن تجنب ذلك لا يعني أنه يجب عليك تفويت النكهة - فهناك الكثير من المشروبات التي يمكنك الاستمتاع بها والتي تجلب لك طعمًا رائعًا ولكنها لن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. على سبيل المثال الشاي الساخن أو البارد غير المحلى .

اكتشف أنواع الشاي التي قد تقدم امتيازات حقيقية لمرضى السكري أو الأفراد الذين يتطلعون إلى المساعدة في الوقاية من المرض.

1 - الشاي الأخضر يساعد على إنقاص الوزن

ونشرت دراسة أن الشاي الأخضر ومستخلص الشاي الأخضر قد يساعدان في خفض مستويات السكر في الدم وقد يلعبان دورًا في المساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 والسمنة.

وجدت دراسة مذكورة في المراجعة أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بشكل معتاد لأكثر من 10 سنوات لديهم دهون أقل في الجسم ومحيط خصر أصغر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. يمكن أن تزيد السمنة من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع 2 بمقدار ستة أضعاف على الأقل ، وفقًا لدراسة نُشرت في أبريل 2020 في مجلة Diabetologia .

2 - الشاي الأسود يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين



يأتي الشاي الأسود من نفس نبات الشاي الأخضر ، لذلك كما هو الحال مع الشاي الأخضر ، ستجني فوائد صديقة لمرض السكري. على الرغم من أنه نفس المصنع ، إلا أنه "يتم استخدام طرق معالجة مختلفة" لإنشائه.

تشير مراجعة نشرت في يونيو 2019 في مجلة مضادات الأكسدة إلى أن بعض الدراسات الوبائية تظهر أن شرب الشاي الأسود أو الأخضر أو ​​الصيني الاسود قد يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري أو مرض السكري . بالإضافة إلى ذلك ، يقترح الباحثون أن الشاي (بما في ذلك الأسود) قد يعمل في الجسم جزئيًا عن طريق تحسين مقاومة الأنسولين ، ولعب دور يشبه الأنسولين ، بالإضافة إلى تخفيف الاستجابة الالتهابية.

3 - يرتبط شاي البابونج بتحسين حساسية الأنسولين وإدارة الجلوكوز وقد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. ووجدت دراسة نُشرت في ديسمبر 2018 في Trends in General Practice أنه عندما تناول المشاركون في الدراسة المصابون بداء السكري من النوع 2 شاي البابونج ثلاث مرات يوميًا (بعد كل وجبة) لمدة ثمانية أسابيع ، رأى الباحثون فوائد في كل من مقاومة الأنسولين وعلامات الالتهاب.

4 - شاي الزنجبيل يخفض نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام

تشير مراجعة سابقة إلى أن مكملات جذر الزنجبيل - تقنيًا شكل أقوى من الشاي - خفضت مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 .

5 - شاي الكركديه يساعد في خفض ضغط الدم



لا يقتصر مذاق هذا الشاي اللاذع على الانتعاش فحسب - بل يمكن أن يلعب دورًا في مساعدتك على إدارة مرض السكري وغيره من المشكلات المرتبطة بالمرض.