أخبار الاقتصاد اليوم: توقيع تمويل الخط الرابع للمترو ووفرة السلع الاستهلاكية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الثلاثاء 27-12-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ،أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة انه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع.

وزير التجارة يؤكد التزام التجار والصناع بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع الاستهلاكية

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة فى المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أى زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة فى ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزى للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجارى وحتى اليوم وهو الأمر الذى يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال الوزير إن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتبكير عقد معارض "اهلاً رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كافة المحافظات لإتاحة السلع باسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذى يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض والتى ستشمل كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التى سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بكافة المنافذ.

نتائج إيجابية لـ"المؤشر العام لباروميتر السياحة" عن أداء القطاع والاقتصاد المصرى

فى تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن نتائج إحدى الدراسات التى قام المركز بإعدادها، مؤخرًا، بواسطة مجموعة من المتخصصين والخبراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة" وذلك لمتابعة وقياس وتقييم الأداء الحالى والمتوقع لأنشطة قطاع السياحة فى مصر، فقد أكدت نتائجه على وجود نظرة تفاؤلية فيما يخص أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصرى، وذلك بناء على آراء نخبة من ممثلى القطاع السياحى الخاص من مسئولى شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية والعاملين بها، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، والقيادات المسئولين فى هذا الشأن.

فقد سجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة فى مصر 108.6 نقطة حيث تُشير الدراسة إلى أن قيمة المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.

توقيع الشريحة الثانية من تمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق مع اليابان بـ301 مليون دولار

وقعت وزارتا التعاون الدولى، والنقل والمواصلات، مع السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، الشريحة الثانية من التمويل الإنمائى الميسر لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة 41 مليار ين يابانى ما يعادل 301 مليون دولار، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة التنموية فى تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتوفير وسائل نقل حديثة تستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى. وجاء ذلك فى إطار جهود التعاون الإنمائى المستمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، والعلاقات الوثيقة فى تنفيذ المشروعات التنموية لاسيما فى قطاع النقل المستدام. ووقع من جانب الحكومة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ومن الجانب اليابانى وقع أوكا هيروشى، سفير اليابان بمصر، وشينو ماساو، كبير ممثلى مكتب هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) فى مصر، بحضور فرق العمل من الجانبين المصرى والياباني. الملا: تطوير منظومة العمل البترولى وتعظيم الموارد لتحقيق قيمة مضافة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومساعد الوزير للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة ومسئولى الشئون الإدارية بهيئة البترول والشركات القابضة.

وخلال اللقاء استعرض الملا التحديات التى يمر بها قطاع البترول وتأثير المتغيرات العالمية على مسيرة العمل، لافتًا إلى أن هناك فرص جيدة لتحسين ظروف التشغيل واقتصادياته، كما تم خلال اللقاء مراجعة نتائج أعمال شركات قطاع البترول وتقييم الأداء، والإثابة للعاملين من بدلات وحوافز إنتاجية لحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل بإخلاص للمحافظة على معدلات الأداء وزيادته والعمل على تقليل الانفاق وترشيد الاستهلاك، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى أعمال تطوير منظومة العمل البترولى وتعظيم موارد قطاع البترول واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق قيمة مضافة لاستمرار القطاع فى دعم الاقتصاد القومى فى ظل التحديات الراهنة.