أحزاب نمساوية: سياسة الهجرة في البلاد مرهقة وفاشلة

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حذرت أحزاب نمساوية كبرى من تفاقم الأعداد الهائلة من اللاجئين والتي تدق ناقوس الخطر في البلاد .

وقال جيبي ماير رئيس حزب الخضر في ولاية تيرول النمساوية ، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن سياسة الهجرة في البلاد مرهقة وفاشلة وذلك بالنظر إلى وجود أكثر من 100 ألف طلب لجوء في العام الجاري .

ومن جانبه، قال أودو لاندباور المرشح الأول لحزب الحرية في انتخابات ولاية النمسا السفلى المقرر لها 29 يناير المقبل ، في تصريحات له اليوم، إن جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا فشل في مهمته لمكافحة الهجرة غير الشرعية،مشيرا إلى أن يوهانا ميكل لايتنر حاكمة ولاية النمسا السفلى أخفقت أيضا في الحصول على ثقة سكان الولاية وفي تحقيق الازدهار في البلاد وأمن المواطنين.

وأضاف أن انتخابات 29 يناير المقبل هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأخطاء ووقف تدهور وضع البلاد بسبب الهجرة غير الشرعية خاصة في ولاية النمسا السفلى ، لافتا إلى أن البلاد عانت بما يكفي من الفساد وإساءة استخدام السلطة وفوضى اللجوء.