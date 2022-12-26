5 باحثين من الآمان النووي يشاركون في المؤتمر الدولي لتقنيات الاستشعار

كتبت ــ رحمة رمضان

شارك 5 باحثين من مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية بالمؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والذي عقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

نظم الموتمر الهيئة القومية للاستشعار عن البُعد وعلوم الفضاء تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة وفود من دول (روسيا، إيطاليا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، ألمانيا، تونس، الإمارات، الجزائر)، ومشاركة 150 باحثًا من مصر، و12 باحثًا من الدول العربية والأجنبية.

وقدم الباحثان الدكتورة نادية محمود سراج والدكتور محمد صفوت توفيق بحثاً عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للإخلاء في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، كما قدم الباحثين الدكتورة كاميليا حامد حجاج، والدكتورة رشا عبد الله حسين، والدكتور رأفت ريان بحثاً أخر عن دراسة المياه الجوفية للأراضي الزراعية، وسيتم نشر هذه الأبحاث فی عدد خاص فی المجلة المصریة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والتی تتبع قواعد النشر العالمی Elsevier تحت فهرس قواعد البیانات Scopus.

وقالت الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الآمان النووي والإشعاعي بأن المركز يشمل خبرات متميزة من الباحثين خاصة في مجالات الآمان النووي وكذلك في مجال استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات الخاصة بالطوارئ النووية والإشعاعية وكذلك اختيار مواقع المحطات النووية والدراسات الهيدرولوجية للمياه الجوفية والسطحية.

ويسعى المركز خلال الفترة الحالية للتركيز على البحوث التطبيقية التي تخدم البرنامج النووي المصري والمشروعات القومية في المجالات المختلفة.