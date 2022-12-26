اليوم السابع
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‫الرى تدرس ملف النظم الحديثة بشكل متكامل.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:00 ص
‫الرى تدرس ملف النظم الحديثة بشكل متكامل.. اعرف التفاصيل وزارة الرى
كتبت ــ أسماء نصار

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أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع  أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
 
واتخذت وزارة الرى عدة إجراءات يتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة بملف الرى الحديث شملت التالى: 
 
‎  - وضع معايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم القديمة  وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم القديمة.
‎ - استمرار متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين.
‎ - رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية.
‎ - ضرورة بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
 
وتعتمد رؤية الوزارة على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية .
 
‎ووضعت وزارة الموارد المائية والري اليات للتوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر ، مع التأكيد على أهمية وضع معايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة  وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة.

 


وزارة الرى

الرى الحديث

وحدة المياه

غرامات تبديد المياه

الانتاجية المحصولية



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