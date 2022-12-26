جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الكويتى مع وفد برلماني أمريكي برئاسة النائب ديفيد سيسيلين رئيس لجنة شئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومكافحة الإرهاب في مجلس النواب الأمريكى بمناسبة زيارتهم الرسمية إلى الكويت.



وأشار الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح -خلال اللقاء- إلى المحطات التاريخية التي جمعت الشعبين الأمريكي والكويتي في ستة عقود من التعاون والشراكة والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.



ولفت وزير خارجية الكويت إلى ما تم تطويره بين البلدين في كافة المجالات الحيوية والمتنوعة لإنماء القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين البلدين على صعيد التنسيق الدبلوماسي والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله وما يمكن تحقيقه على مدى الأعوام المقبلة في هذا الإطار.



ومن جانبهم، جدد أعضاء الكونجرس الأمريكى خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الأمريكية بصون أمن وسلامة دولة الكويت وشعبها الأمر الذي يعد محورا راسخا في العلاقات بين شعبي البلدين، معربين عن الامتنان لدولة الكويت على جهودها الإنسانية وأعمالها الدبلوماسية خلال الأعوام الماضية وتفاعلها البارز مع المشاهد الدولية ودورها في توفير الاستقرار ودعم وتعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية النزاعات والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.



وأكدوا الأهمية الكبرى للروابط المشتركة التي تجمع بين الكويت وواشنطن لاسيما في تطوير التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار الواعدة بينهما وأيضا التعاون طويل الأمد بين الجانبين في مجالات الطاقة والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات المتنوعة والشاملة.



كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.



وضم وفد الكونجرس الأمريكي كلا من أعضاء لجنة الشئون الخارجية النائب جو ويلسن والنائب سوزان وايلد والنائب سارا جاكوبز وعضو لجنة الأمن الوطني النائب كات كاماك وعضو لجنة المحاربين القدامى النائب أماتا كولمن رادواغن.