وزير التعليم: وضع تصور لمدارس "small schools" بمواصفات إنشائية ومعايير خاصة

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسؤولي هيئة الأبنية بالمديريات التعليمية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لمناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ورحب الوزير بالحضور، وأكد على أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري من مرحلة الطفولة، مشيرًا لدور الهيئة فى بناء المدارس التى تستوعب المواليد الجدد.

وشدد الوزير على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة، وشاشات تكنولوجية تساهم فى عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة.

كما وجه الوزير الهيئة بوضع تصور لبناء مدارس صغيرة "small schools" بمواصفات إنشائية ومعايير خاصة بهدف جذب صغار المستثمرين لقطاع التعليم بما يسهم فى زيادة عدد المدارس فى المناطق المزدحمة، والقرى البعيدة لخدمة الطلاب في هذه المناطق السكنية، وفق معايير وآليات تضعها الهيئة، مشددًا على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالجودة عند وضع المعايير.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى التوجيهات الرئاسية بالتوسع في المدارس اليابانية ومدارس النيل والمدارس الرسمية الدولية.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور الوزير هيئة الأبنية التعليمية، بعمل مراجعة وصيانة جميع المبانى المدرسية التي مر عليها أكثر من 15 عامًا، للتأكد من السلامة والأمان على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، استعرض اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنجازات الهيئة مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت فى مجال الإنشاءات خلال الفترة من 2021/7/1 حتى الآن من تنفيذ وتسليم لعدد إجمالى (1670) مشروع بإجمالي (24799) فصل، بالإضافة إلى أنه جارى العمل حاليًا لعدد (919) مشروع بإجمالي (14724) فصل، كما تم إعلان عدد ( 467) مشروع بإجمالي (7102) فصل؛ ليصل إجمالى المشروعات التى تم إتخاذ إجراءات بشأنها خلال الفترة من 2021/7/1 حتى الآن عدد ( 3056) مشروع بإجمالي (46625) فصل.

جاء ذلك بحضور اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء نير حمدي نائب مدير الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.