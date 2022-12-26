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مصرع وإصابة 9 أشخاص فى إسبانيا جراء سقوط حافلة بنهر ليريز.. فيديو وصور

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:53 م
مصرع وإصابة 9 أشخاص فى إسبانيا جراء سقوط حافلة بنهر ليريز.. فيديو وصور حادث إسبانيا
فاطمة شوقى

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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الإثنين، مصرع 7 أشخاص وإصابة 2 آخرين، جراء انحراف حافلة عن الطريق فوق جسر وسقوطها في نهر من ارتفاع 30 مترا، حسبما قالت صحيفة لا فوز دي جاليسيا الإسبانية.

حادث
حادث

 

وقال المفوض الحكومى عن منطقة "جاليسيا" خوسيه مينونيس، إن سبب سقوط الحافلة من على الجسر لم يتضح بعد، إلا أن الطقس السيئ من المحتمل أن يكون السبب وراء الحادث.

وتم إبلاغ خدمات الطوارئ بالحادث، الذى وقع عشية عيد الميلاد فى منطقة "جاليسيا" الجبلية الواقعة شمال غرب البلاد، من قبل قائد دراجة نارية شاهد سور الجسر المكسور بينما كان يقود مركبته فى طقس ممطر.

واشارت الصحيفة إلى أن رجال الاطفاء يعملون على انقاذ ضحايا الحافلة التى سقطت فى نهر ليريز بعد سقوطها من جسر فى سيرديدو-كوتوباد، بونتيفيدرا.

 

الحادث
الحادث

من بين ضحايا الحادث، تم إنقاذ اثنين على قيد الحياة: سائق الحافلة، فى الستينيات من عمره، وامرأة، كما عثر رجال الإنقاذ على 7 جثث وانتهوا من أعمال الإنقاذ بعد أن اعتقدوا أنه تم تحديد مكان جميع الركاب.

وقالت خدمة الطوارئ على تويتر "فرق الإنقاذ تؤكد أن جميع الأشخاص المفقودين قد تم إنقاذهم"، مشيرة إلى أن جهاز البحث على وشك الانتهاء.

وفقًا للحرس المدنى، كان من بين القتلى خمسة إسبان من جاليسيا، بينهم أم وابنها. والوفاة السادسة لامرأة من الجنسية البيروفية اعتنت برجل مسن فى سيرديدو-كوتوباد.

وأضافت الصحيفة أن عمليات الإنقاذ تعقدت بسبب الأمطار الغزيرة التى سقطت ليلاً، والتى تسببت فى زيادة تدفق النهر، حيث غرقت الحافلة.

وأكد متحدث باسم الحرس المدنى تحت الجسر "هبوط كبير نسبيا" يبلغ "ثلاثين مترا". وذكر رجال الإنقاذ فى بيان أنه وصل إلى 75 مترا فى مناطق معينة.


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