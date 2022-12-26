مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 231 درجة ماجستير وتعين 4 بوظيفة مدرس

دمياط معتز الشربينى

انعقد ب جامعة دمياط بمبنى الإدارة العامة مجلس الجامعة جلسته رقم 187 اليوم الاثنين برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما وجه التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد.

كما وجه مجلس الجامعة رسالة دعم للأبناء مصابي حادث جامعة حورس وتنمى لهم السلامة والشفاء وقدم المجلس تمنياته الطيبة لقيادات الجامعة، مع استعداد جامعة دمياط لتقديم يد العون لجامعة حورس في كل ما يتعلق بهذا الشأن.

ثم اتخذ المجلس عدة قرارات ومنها: منع أي شخص من داخل الجامعة بالتنسيق أو التواصل مع أي جهة خارج الجامعة دون موافقة رئيس الجامعة بإعتباره السلطة المختصة وبخاصه فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، الموافقة على قبول الإهداء المقدم من العاملين بالجهاز الإداري بالإدارة العامة لجامعة دمياط على روح المرحوم رضا عبد الحميد مدير إدارة كادر خاص السابق ، وهو عبارة عن كولدير مياه ، لوضعه داخل مبنى الإدارة العامة ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة .

كما وافق مجلس جامعة دمياط علي منح عدد231 درجة ماجستير، تعين عدد1 بوظيفة مدرس مساعد، تعين عدد 4 بوظيفة مدرس

منح اللقب العلمي لعدد 5 بوظيفة أستاذ مساعد، منح عدد 13 درجة دكتوراه