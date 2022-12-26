اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات سعودية يمنية للتنسيق المشتركة في مجال التنمية السكانية

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:00 ص
مباحثات سعودية يمنية للتنسيق المشتركة في مجال التنمية السكانية الأوضاع في اليمن- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما في مجال التنمية السكانية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ 4 للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تستضيفها المملكة بمشاركة 21 دولة عربية، حيث تطرقا إلى أوجه دعم المجلس الوطني للسكان باعتباره الجهاز التنفيذي للسياسات السكانية في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وثمن بحيبح دعم المملكة لبلاده في مختلف المجالات، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بالتحديات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية جراء الاعتداءات الحوثية، وانعكاسات التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية على مستقبل بنية المجتمع اليمني وتكويناته الاجتماعية، إضافة إلى آثارها على المنطقة بشكل عام.

 


مباحثات سعودية يمنية

اليمن

السعودية

اخبار اليمن

العلاقات السعودية اليمنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة