كيف تحمى نفسك من تلوث الهواء للحافظ على صحة رئتيك؟

كتبت فاطمة خليل

أصبح تلوث الهواء مصدر قلق متزايد ومتكرر وهو السبب وراء انسداد المسالك الهوائية في الرئتين، مما يؤدي إلى زيادة مشاكل الجهاز التنفسي، لذلك نقدم نصائح لحماية نفسك من تلوث الهواء والحفاظ على صحة الرئتين، بحسب موقع "Health".

ومن الآثار الجانبية لتلوث الهواء السعال وألم الصدر وتهيج الحلق وانسداد مسار الأنف والتهاب الشعب الهوائية والربو.

قدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) حجم الوفيات المبكرة السنوية بسبب تلوث الهواء على مستوى العالم بـ 7 ملايين، لذا يجب اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على صحة الرئتين.

كيفية حماية الرئتين من تلوث الهواء



يعتبر تلوث الهواء أحد التهديدات البيئية الرئيسية لصحة الإنسان فيما يلي بعض النصائح للبقاء في مأمن من الآثار الجانبية لتلوث الهواء.

1. تقليل التعرض لتلوث الهواء



يمكن أن يكون تلوث الهواء المحيط ضارًا للشخص الذي يضطر إلى الخروج من المنزل كل يوم حاول البقاء في الداخل قدر الإمكان وحافظ على نظافة محيطك.

إذا خرجت في بيئة ملوثة ، فتأكد من استخدام قناع لتقليل تأثير تلوث الهواء.

2. النشاط البدني



يمكن لممارسة النشاط البدني أن تقطع شوطًا طويلاً في مساعدتك على محاربة المشكلات الصحية المحتملة التي قد يتركك بها استنشاق الهواء الملوث.

تساعد تمارين التنفس المنتظمة واليوجا وكذلك تمارين القوة في زيادة سعة رئتيك.

3. زيادة المناعة



تلعب الرئتان دورًا حاسمًا للغاية في صحة الإنسان، لذا فإن امتلاك مناعة قوية تحميك من المواد التي قد تكون ضارة وهذا غالبا ما يؤدي إلى تهيج الحلق والسعال الجاف واحتقان الرئة.

4. تجنب التبغ والدخان



يعد التدخين أمرًا خطيرًا ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو وأمراض الرئة الالتهابية المزمنة (COPD).

حتى الدخان غير المباشر يعد خطيرًا، خاصةً عندما يكون مستوى تلوث الهواء مرتفعًا.

5. منع الالتهابات



يمكن أن يؤدي اتباع أوامر النظافة الأساسية إلى قطع شوط طويل في التخفيف من مخاطر العدوى ، والتي يمكن أن تهاجم الرئتين بشكل مباشر أو غير مباشر.

حافظ على نظافة يديك ومحيطك ، وابتعد عن الأشخاص المصابين بالسعال أو البرد أو الأنفلونزا ، وحافظ على رطوبتك ، وتناول الفواكه والخضروات الصحية.