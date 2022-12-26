قومى المرأة والطفولة والأمومة يطلقان حملة "احميها من الختان" بالمحافظات غدا

كتب محمود راغب

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث ، غدا الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، حملة جديدة لطرق الأبواب تحت عنوان " احميها من الختان" وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بقضية ختان الإناث والتى تجريم هذه الظاهرة والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .

ويسبق الحملة عقد دورة تدريبية، بجميع فروع المجلس على التوازى لرائدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم وإقامتهم خلال حملة طرق الأبواب.

وكانت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، عقدت مؤخرا اجتماعها الثامن، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن عام 2021 كان "عام تحقيق الحلم" في ملف القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا .. حيث انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل .. بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، لافتة إلي أن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد على حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن ، والتصدي لهذا الفعل المجرم محلياً ودولياً ،وتعد تتويجاً لجهود سيدات عظيمات كرسن حياتهن لمحاربة هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي .