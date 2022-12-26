ضعف مياه الشرب بمدينة طوخ فى القليوبية لمدة 6 ساعات غدا.. اعرف السبب

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن ضعف المياه نظرا لأعمال التكريك بنهر النيل أمام مأخذ محطة مياه العبادلة المرشحة، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق آخر، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على التواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

ووجه "مجاهد"، بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.