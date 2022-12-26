ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على مسجل خطر متهم بحيازة كمية من مخدر الفودو ، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة ، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين المتعاطين في أوسيم.

بتكثيف التحريات تم التوصل لمناطق يتردد عليها المتهم لترويج المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه يروج المواد المخدرة بين عملائه، ويحصل عليها من تاجر مواد مخدرة أرشد عن هويته لرجال المباحث.

كما اعترف المتهم بتخزين المواد المخدرة بمسكنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.