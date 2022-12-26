ضبط عامل لاتهامه بابتزاز طالبة وتهديدها بنشر صورها على الإنترنت بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط عامل اتهمته طالبة بجامعة سوهاج بابتزازها عقب تهديدها بنشر صور لها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى مقابل مبالغ مالية، تم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بتقدم طالبة ببلاغ تتضرر فيه من عامل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج قام بتهديدها بنشر صورها على الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرفت عليها إدارة المباحث الجنائية وتم تنفيذها بمعرفة وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بتقدم المدعوة إيمان ع ع م 23 سنة طالبة بكلية التربية النوعية –دائرة مركز الأقصر بتضررها من المدعو أشرف م م خ 21 سنة عامل ويقيم دائرة المركز لقيامه بتهديدها وابتزازها بنشر صور لها علي مواقع التواصل الإجتماعي مقابل طلب مبالغ مالية منها.

ونظرا لما تشكله الواقعة تم تشكيل فريق بحث وعقب استئذان النيابة العامة تم استهداف المتحرى عنه بقوة من ضباط المباحث، وأسفرت الجهود عن ضبط المذكور عقب تحديد مكانه وبحوزته" 2 " هاتف محمول وبفحصهما تبين احتوائهما علي آثار ودلائل كافية علي ارتكابه الواقعة.

وبمواجهة المتهم باتهام الطالبة والتحريات التي تم التوصل إليها أقر بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.