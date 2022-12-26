اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:57 م
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سوق على مهلك.. المرور تحرر 9 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:43 م
سوق على مهلك.. المرور تحرر 9 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة حركة المرور
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (57746) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (9283) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (224) مخالفة السير بدون تراخيص، و(4) دراجات نارية مخالفة، و(13) مخالفة موقف عشوائى، و(16) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

سوق على مهلك

الاجهزه الامنيه

زيادة السرعة

المخالفات المرورية



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