رئيس وزراء الأردن يشيد بموقف الكنائس بشأن إلغاء الاحتفالات

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أشاد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بروح التضامن ومشاعر التعزية الصادقة التي عبَّر عنها مجلس رؤساء الكنائس والمسيحيُّون بإلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة، والاقتصار على الشعائر الدينيَّة، تضامناً مع شهداء الأمن العام الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن.



جاء ذلك خلال زيارة الخصاونة، مطرانيَّة اللاتين في العاصمة عمان وهنأ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وترحم على أرواح شهداء الواجب من مرتَّبات الأمن العام وتمنى للمصابين بالشِّفاء العاجل.



وقال الخصاونة إن عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة مناسبة لكلِّ أبناء الوطن وتُجسِّد العيش الواحد والجسد الواحد.