جهاز التنظيم والإدارة: تخصيص 9 آلاف وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

كتبت نورا فخرى

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة ، إننا على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، لافتاً إلي تخصيص الحكومة 9 آلاف و24 وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع العمالة التى سيتم نقلها خلال أيام .

جاء ذلك في كلمة رئيس الجهاز أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للاصلاح الادارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.

وأكد رئيس جهاز التنظيم والادارة أن الجهاز قام بعمل استطلاع للرأى حول الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الراغبين، فى الحصول على وحدات سكنية، وبنيت النتائج رغبة 56% من الموظفين فى الحصول وحدات سكنية، أما 34% فطالبوا بالحصول على بدل انتقال .