اليوم السابع
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تعرف على موعد المزاد العلنى لبيع 27 محلا تجاريا وصيدلية بمدينة السادات

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:00 ص
تعرف على موعد المزاد العلنى لبيع 27 محلا تجاريا وصيدلية بمدينة السادات اسكان ارشيف
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز مدينة السادات، يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير المقبل، موعد لإنعقاد جلسة المزاد العلنى لبيع 27 محلاً تجارياً و3 صيدليات بمساحات تتراوح من (18م2 : 102م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة.
 
من ناحية أخرى، قال المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم غلق وتشميع 46 محلاً تجارياً بمول دار مصر بالمنطقة السكنية الـ17، لممارسة أنشطة مخالفة بدون استخراج رخص تشغيل من الجهاز، وذلك بحملة جديدة من إدارات التنمية والأمن وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، حيث قامت شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المحال المخالفة ورفع العدادات.
 
وشدد المهندس رجب سالمان، على ضرورة تقنين أوضاع المواطنين أصحاب المحال التجارية المختلفة لكى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون، موجهاً جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
وأكد المهندس رجب سالمان، أنه سيتم استكمال الحملات تباعاً لغلق وتشميع كافة المحال والوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وممارسة أنشطة بدون استخراج تراخيص بمختلف أنحاء المدينة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه السادات



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