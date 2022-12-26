تدريب موظفي تموين بورسعيد على لغة الإشارة للتعامل مع الصم والبكم

بورسعيد - محمد عزام

انتهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، اليوم الاثنين، من تدريب الدفعة الأولى من موظفي المديرية على لغة الإشارة، للتعامل مع الصم والبكم من المواطنين المترددين عليها.

تدريب الدفعة الأولى

أشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إلى أنه جرى تفعيل مبادرة "أمل" لخدمة أصحاب الإعاقة السمعية، وتدريب الدفعة الأولى من الفئة المستهدفة من موظفي الإدارات الخدمية ومراكز التطوير التكنولوجي على مستوى محافظة بورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من الصم والبكم المترددين على الإدارات والمراكز التكنولوجية.

وأكد على أن ذلك يأتي في إطار الإهتمام بتدريب العنصر البشرى للإتقاء بمستوى الخدمة، ورفع الأداء في كافة الخدمات التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بإعتباره أحد عوامل نجاح المنظومة التموينية، مشددًا على ضرورة التفكير خارج الصندوق والاهتمام بالعنصر البشري، والعمل على زيادة تدريبة ورفع الأداء في كافة الخدمات التموينية بالمحافظة.

تحرير 44 محضرا خلال 3 أيام

وفي سياق متصل، تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من تحرير 44 محضر تمويني بمناطق متفرقة في المحافظة خلال 72 ساعة، جاء ذلك فى إطار جهود المديرية بشن الحملات الرقابية الصباحية والمسائية برئاسة وتوجيهات ناصر ثابت وكيل الوزارة ببورسعيد، وتحت إشراف محمد عوض، وكيل المديرية

قاد الحملات التموينية، المهندس خالد فهمى، مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى، رئيس الرقابة، وحسن عبد الله وياسر جمعة، العربى عبد الحليم، محمد السحراوى، كبار مفتشى الرقابة، وبالإشتراك مع إدارة حماية المستهلك والمهندسة سحر الدسوقى، وبالتنسيق والإشتراك مع مباحث التموين والعميد سهيل الجبالى .

تمكن رجال الرقابة التموينية، من ضبط ثلاث محال تجارية دائرتى الضواحى والزهور بمنطقة ال 5000 وحدة، ومنطقة المجمع الإسلامى، قاموا ببيع كمية تقدر ب 300 كيلو جرام من الأرز للمواطنين بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتم مصادرة الأرز، والتحفظ عليه لحين صدور قرار النيابة بالبيع.

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر ب 200 كرتونه خل بكل كرتونة 12 زجاجة، بإجمالى 2400 زجاجة، كما تمكنوا من ضبط كمية تقدر ب 160 زجاجة خل آخرين بدون فواتير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

وضبطت الحملات، كمية تقدر ب250 كيلو جرام عدس مجهول المصدر مخالفاً لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات .

وإستطاع رجال الرقابة أن يقوموا بضبط أحد المحال الخاصة ببيع الحلويات الشرقية، قام بالإستيلاء على 100 كيلو جرام سكر تموينى بدون وجه حق بعرض إستخدامها فى تصنيع الحلويات الشرقية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق .

وفى إطار جهود الرقابة بنطاق الأسواق تم :

1-تحرير ( 20 ) محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية.

2-تحرير ( 10 ) محضر شهادات صحية .

وفى مجال المخابز البلدية التموينية جاءت المخالفات كالتالي :

1- تحرير ( 8 ) تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين .

2- تحرير (4) تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات

3- تحرير (4) تقرير عدم نظافة أدوات العجين .

4- تحرير (2) تقرير عدم وجود قائمة تشغيل

وتستمر جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.