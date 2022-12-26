الوفد الإعلامى المصرى يشارك بافتتاح ملعب الميناء الأولمبي فى مدينة البصرة

كتب: أحمد جمعة

شارك الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووفدا من الإعلاميين والصحفيين المصريين في فعاليات افتتاح ملعب الميناء الأولمبي في منطقة المعقل بمحافظة البصرة، بحضور وزير الشباب والرياضة العراقى وعدد من الوزراء، وبدأ الحفل بتلاوة قرآنية، يعقبها وقفة حداد على أرواح شهداء العراق، ثم النشيد الوطني العراقي.

وشهد الحفل استعراضاً فنياً للفلكلور البصري وإطلاق الألعاب النارية على أن تنطلق مباراة ودية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بغداد تجمع فريقي الميناء والكويت الكويتي.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد ترأس، الأحد، اجتماعاً ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في محافظة البصرة، واستمع السودانى لإيجاز مفصّل عن الواقع الخدمي في المحافظة، وسير تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى المشاريع المختلفة. كما أطلع على سير العمل وآليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى أهمية البصرة، وما تمثله من خصوصية، مؤكدا أن زيارته للمحافظة، تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات؛ للاطلاع على واقعها ومتابعة مشاريعها، سواء أكانت على مستوى خطط الدولة وتخصيصاتها المالية أم من خلال فرص الاستثمار والتنمية.

وشدد السوداني على أن ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يشكل العائق الأساس لأي مشروع وأية نهضة وأي تطور. وبيّن أن مكافحته ضمن أولويات المنهاج الوزاري، ولن يتم التهاون إزاءه، كونه يشكل التحدي رقم واحد، وإجراءات مكافحته مستمرة.

وأوضح أن البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل بإقامة بطولة خليجي 25، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته.

ويشارك وفد الإعلاميين والصحفيين المصريين بدعوة من مؤيد اللامى نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، ويضم الوفد خالد ميرى رئيس تحرير الاخبار وعلاء ثابت "الأهرام عبد الرازق توفيق "الجمهورية"، أكرم القصاص "اليوم السابع"، أحمد الخطيب "الوطن"، عماد حسين "الشروق"، محمود المملوك "القاهرة 24"، يوسف الحسيني "القناة الأولى"، تامر حنفي "القاهرة الإخبارية"، خالد قنديل "عضو مجلس الشيوخ"، وكريم أسامة "القاهرة الإخبارية".



افتتاح الملعب الأوليمبي في البصرة