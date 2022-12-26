السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الوراق دون إصابات

تناشد إدارة الحماية المدنية بضرورة اتخاد الحيطة والحذر بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بمنطقة فيصل، وإصابة 5 أشخاص، وتشدد الإدارة على اتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتجاز ومنها :

- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب

- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان

- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية

- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب

- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.