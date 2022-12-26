السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الوراق دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
تناشد إدارة الحماية المدنية بضرورة اتخاد الحيطة والحذر بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بمنطقة فيصل، وإصابة 5 أشخاص، وتشدد الإدارة على اتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتجاز ومنها :
- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب
- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان
- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية
- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب
- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.
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