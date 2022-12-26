الداخلية تضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية مخالفة للقانون قبل رأس السنة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط كمية من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى و متاجرى الألعاب النارية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مخزن كائن بدائرة القسم) بالإتجار بالألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وُعثر بداخل المخزن المشار إليه على (22 كرتونة بداخلهم ألعاب نارية بإجمالى 750 ألف قطعة ألعاب نارية) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.