وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبد الرحمن شيخ يوسف - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الصومالية تمكنت في عملية عسكرية جرت بمناطق عيل مرعدي، وغرس غوان وكلكا سالمو وقرى بضواحي منطقة رقم 60 بمحافظة شبيلي السفلى من تدمير مراكز ونقاط تفتيش تابعة للعناصر الإرهابية التي كانت تجمع الإتاوات من السكان المحليين بشكل إجباري.

وأضاف أنه تم تطهير الخلايا الارهابية في الطريق الرابط بين مدينتي مقديشيو العاصمة ومدينة مركا حاضرة محافظة شبيلي السفلى.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الصومالية تقوم بالتعاون مع السكان المحليين وقوات الدول الصديقة، بعمليات عسكرية لملاحقة فلول الإرهابيين حتى يتم يتم تطهيرهم من كافة أرجاء البلاد.