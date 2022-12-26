اليوم السابع
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الانتهاء من 175 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة فى سوهاج.. التفاصيل

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:00 ص
الانتهاء من 175 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة فى سوهاج.. التفاصيل مجمع خدمات زراعية ضمن حياة كريمة
سوهاج محمود مقبول

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مدينة طما واحدة من المدن الشمالية لمحافظة سوهاج والبوابة الشمالية للمحافظة ونقطة الفصل بين محافظتى سوهاج وأسيوط، وهى واحدة من المدن التي استهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال 175 مشروعا بمختلف القطاعات .

"اليوم السابع" من خلال المعلومات التالية يقدم للقارئ أهم المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى مبادرة حياة كريمة.

ـ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات 175 مشروعا متنوعا

ـ قطاع الصرف الصحى 18 مشروعا.

ـ قطاع مياه الشرب 20 مشروعا منها مد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

ـ قطاع الكهرباء 34 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.

ـ قطاع الصحة إنشاء 15 وحدة صحية جديدة ورفع كفاءة 7 وحدات أخرى، بالإضافة إلى 7 نقاط إسعاف وإنشاء 2 مركز جديد لطب الأسرة.

ـ قطاع الطرق إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية.

ـ إنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية و5 مجمعات للخدمات الزراعية.

ـ قطاع الشباب والرياضة إنشاء وتطوير 8 مراكز للشباب.

ـ قطاع التضامن الاجتماعى 6 مشروعات.

ـ الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسبة تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب والوحدات الصحية والمجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه وإنشاء نقاط الإسعاف وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب ومنشآت التضامن الاجتماعي.

 

ملاعب
ملاعب

 

تبطين الترع
تبطين الترع

 

نقطة اسعاف
نقطة اسعاف

 

مجمع خدمات زراعية
مجمع خدمات زراعية

 

مجمع الخدمات
مجمع الخدمات

 

مركز تنمية المرأة
مركز تنمية المرأة

 

 


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