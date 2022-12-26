اليوم السابع
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وحدائق العاصمة..

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع بمدينتي المنصورة الجديدة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:12 ص
الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع بمدينتي المنصورة الجديدة مشورعات الإسكان - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات كل من عمارات جنة بالمنطقة الثانية بالمرحلة الأولى، وعمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى من المدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأحد 5/2/2023.
 
وأضاف المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه تم طرح 20 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح ( من 15م2 : 28م2 ) ، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ( من 34م2 : 50م2 ) بعمارات الإسكان الاجتماعي، ومخبز كائن بقطعة الأرض رقم 9 بمساحة 562.15م2 (مبنى – سور)، ومخبز آخر كائن بقطعة الأرض رقم 14 بمساحة 558.63 م2 (مبنى – سور)، بمركزي خدمات 4 و 6 بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، وذلك للبيع بجلستى مزاد علني يومي: الإثنين الموافق 30/1/2023، والأربعاء الموافق 29/3/2023.
 
ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليتين والوحدات والمخبزين بمقري جهازى مدينتي المنصورة الجديدة وحدائق العاصمة،  لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنصوره الجديده

مشروعات الاسكان



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