"الأوقاف": مستشفى الدعاة تشارك فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة الأوقاف حصاد إنجازات مستشفى الدعاة التابعة للوزارة، وذلك خلال عام 2022م، لافتة إلى أنه في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بمستشفى الدعاة من قوائم الانتظار 723 حالة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تم علاج 239 حالة من حالات العلاج على نفقة الدولة بالتعاون مع المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بتكلفة تقدر بنحو (1,878,552) جنيهًا، كما تم تطوير الأجهزة الطبية بمستشفى الدعاة وشراء أجهزة جديدة بتكلفة تقدر بنحو عشرة ملايين ونصف المليون جنيه.

كما أوضحت وزارة الأوقاف جهود توفير الزي الأزهري اللائق للأئمة لعام 2022،فى إطار اهتمام الوزارة بالأئمة ، وتوفير الزي اللائق بهم، حيث تم توزيع: (93814) زيًّا أزهريًّا و( 27644) عمامة أزهرية.

وكشفت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق جهودها، خلال عام 2022 فى مجال البر وخدمة المجتمع، حيث أكدت إنفاق أكثر من (330) مليون جنيه في أعمال البر وخدمة المجتمع لهذا العام ليصل بذلك إجمالي ما تم صرفه من الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مليارين ومائتي مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه تم صرف (30) مليون جنيه لتجهيز ألف فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، وصرف (20) مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، و صرف (10) مليون جنيه لمبادرة "نور حياة".

كما تم صرف (21) مليون جنيه لتوزيع (2000) طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان 1443هــ، وصرف مليون جنيه دعمًا لنقابة محفظي القرآن الكريم، وصرف أكثر من (31) مليون جنيه قرض حسن بدون فوائد لعدد (4240) موظفًّا من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وصرف (22,5) مليون جنيه لمستحقي الوقف، وتوزيع أكثر من (1637) طنًا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة تقدر بنحو (222,431,000) جنيه.