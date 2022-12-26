إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصا بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة البدارى، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بالعصا والشوم، بين عائلتين، بسبب لهو الأطفال، بحوض كردوس، بمركز البدراي في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة البداري، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بالشوم والعصا بين عائلتين، بسبب لهو الأطفال، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بحوض كردوس.

وتمكنت قوات الأمن، والشرطة من السيطرة على المشاجرة، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر المحضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.