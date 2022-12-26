إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مصر أسوان الزراعى

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال البحث الجنائي والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وإرتجاج وسحجات وكدمات، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 4397 ن د ج، ربع نقل، قيادة عنتر سيد عبد المحسن، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة إسلام محمد بكر، بطريق قرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارت فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 4أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ديرمواس النموذجي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات ببين غيبوبة وكسور وكدمات وسحجات، وتم التحفظ علي السيارة و باشرت التحقيق.