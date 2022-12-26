إصابة 6 أشخاص فى حوادث سير متفرقة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بمحافظة الشرقية، اليوم، بسحجات وجروح قطعية وإصابات مختلفة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحوادث سير بنطاق مراكز أولاد صقر والقرين وبلبيس، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أولاد صقر المركزى بوصول، كل من " هبة ع ع " 35 عاما مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، و" إسماعيل ع م " 36 مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" عماد ب أ " 18 عاما مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجمعيهم مقيمون مركز أولاد صقر، وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم، وتبين من التحريات حدوث إصابتهم التى أودت بحياتهم إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية توك توك مع موتوسيكل بمدخل أولاد صقر اتجاه كفر صقر.

فيما وقع حادث ثانى أمام كوبرى المرور بمدينة القرين، حيث استقبل مستشفى القرين المركزى " محمد ع ال م" 22 عاما مصابا بجرح قطعى بالوجه، وشقيقه" عبد الله"مصابا بجرح قطعى بالوجه، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم وتبين حدوث اصابتهما إثر انقلاب السيارة الملاكى بهما بالطريق أمام كوبرى المرور بمدينة القرين، وقاما بمغادرة المستشفى عقب تقديم الإسعافات الأولية لهما، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، فيما وقع الحادث الثالث أمام منطقة الساحة الشعبية بمدينة بلبيس، حيث استقبل مستشفى بلبيس المركزى" صفوت ج ع ح " 45 عاما مقيم بندر بلبيس، أمين شرطة، مصابا بجرح قطعى بالساق اليمنى 4 سم، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء قيادته دراجة بخارية أمام منطقة الساحة الشعبية بمدينة بلبيس.