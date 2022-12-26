إصابة 2 فى حادث انقلاب دراجة نارية بالمحلة ونقلهم لتلقي العلاج

أصيب شخصان بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية سامول مركز المحلة بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين للمستشفى.
وتلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم بمدخل قرية سامول مركز المحلة، انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة كلا من "ر.خ.م" 16 سنة، "و.ع.س" 20 سنة.
وكان أحد المواطنين بمنطقة تل الحدادين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قد عثر على طفلة حديثة الولادة ملقاه بجوار شريط السكة الحديد المار أمام المنطقة، وتم ابلاغ النجدة بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية بلاغا بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة تل الحدادين، وبفحص البلاغ تبين أن الطفلة ملفوفة بعباءة حريمى وملقاه على الأرض ولم يستدل على هويتها، تم نقل الطفلة للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
إصابة 2 فى حادث انقلاب دراجة نارية بالمحلة ونقلهم لتلقي العلاجالإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:23 م
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أصيب شخصان بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية سامول مركز المحلة بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين للمستشفى.
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