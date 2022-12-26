اليوم السابع
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أكاديمية مكافحة الفساد تعقد يوما تدريبيا لسكرتيرى عموم المحافظات

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 09:18 ص
أكاديمية مكافحة الفساد تعقد يوما تدريبيا لسكرتيرى عموم المحافظات يوم تدريبي لسكرتيرى عموم المحافظات في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
كتب ـ محمد أبو ضيف

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نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية في إطار جهودها المتواصلة لتأهيل الكفاءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، يوماً تدريبياً لسكرتيرى عموم المحافظات للتعريف بمنظومة ميكنة وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع وينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
 
استهدف اليوم التدريبي والذي جرت فعالياته بمقر الأكاديمية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاع سكرتيري عموم المحافظات على منظومة ميكنة وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتي لا تتوقف أهميتها عند حد تسهيل معاملات المواطنين بدواوين عموم المحافظات والاحياء ومراكز المدن بل تساعد أيضا في استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة سير العمل بتلك الإدارات.
 
يعد اليوم التدريبي حلقة جديدة في إطار نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتأكيدا لدورها في مسار رفع كفاءة الجهاز الإداري في كل قطاعات التعامل مع المواطنين بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

رؤية مصر 2030

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

هيئة الرقابة الإدارية

سكرتيرى عموم المحافظات

مكافحة الفساد



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