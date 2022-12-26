أسباب تراجع الطلب على الغاز المسال بأسواق جنوب آسيا.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، أن "أسواق جنوب آسيا" التى تضم كل من الهند وباكستان وبنجلاديش، فقد بلغت وارداته مجتمعة من الغاز الطبيعى المسال خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 9.2 مليون طن مقابل 9.8 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بتراجع %6.1%، ثم سجلت 7.1 مليون طن خلال الربع الثالث مقابل 9.6 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة تراجع على أساس سنوي 26%.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن هذا التراجع المستمر في واردات تلك المنطقة يعود لعدم قدرتها على المنافسة وجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري، حيث تقدم الأسواق الأوروبية أسعار أعلى لجذب الشحنات الفورية.

وتابع التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك" أنه بالرغم من سعي باكستان نحو استقطاب شحنات بعقود متوسطة المدة عبر طرح مناقصة لاستيراد 72 شحنة خلال الفترة 2028-2023، إلا أنها لم تتلق أي عطاء من الموردين في حالة تعكس الوضع الحالي المتأزم للإمدادات في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.

وأكد، أما بقية الأسواق الأسيوية (جنوب شرق آسيا) فقد بلغت وارداتها مجتمعة خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 5.3 مليون طن، مقابل 4.2 مليون طن مقارنة بالربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 26.2 ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تنامي واردات تايلاند من الغاز الطبيعي المسال بسبب التراجع | الحاد في إنتاجها المحلي من الغاز. ثم سجلت واردات المنطقة خلال الربع الثالث 5.7 مليون طن، مقابل 4.1 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي39%.

يذكر أن الطلب على الغاز الطبيعى المسال فى السوق الآسيوى تراجع بسبب النشاط الاقتصادي في الصين نتيجة انتشار موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، ليسجل السوق الأسيوي ككل حوالي 59.5 مليون طن خلال الربع الثاني من عام 2022 مقابل 64 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة تراجع غير معتادة" بلغت على أساس سنوي %7%،تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن الواردات بلغت خلال الربع الثالث من عام 2022 نحو 62.6 مليون طن مقابل 66.8 مليون طن خلال الربع المماثل من العام الماضي ،2021، بنسبة تراجع على أساس سنوي 6.3%.