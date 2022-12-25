667 ألف عدد خريجى التعليم العالى عام 2021.. إنفوجراف

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021، مجموعة من أهم المؤشرات لخريجي التعليم العالي.

وجاءت أهم تلك المؤشرات بالإنفوجراف وفقا لما يلي:

- 667,4 ألف خريج من التعليم العالي عام 2021 مقابل 643,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪.

- 471.5 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2021 بنسبة 70,6٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 450.5 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4.6٪.

- 34 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2021 بنسبة 5,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 30.5 ألف خريج عام2020 بزيادة بلغت نسبتها 11,5٪.

- 87,6 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2021 بنسبة 13.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 93.2 ألف خريج عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.0٪.

- 6.2 ألف خريجي الاكاديميات عام 2021 بنسبة 0.9٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 5,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,1% .

- 68.2 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2021 بنسبة 10.2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 63.8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 6.9٪.

- 201.2 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 30.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الانسانية بعدد 99.9 ألف خريج بنسبة 15.0٪ ثم مجال الصحة بعدد 96,7 ألف خريج بنسبة 14.5٪.

- بلغ أجمالي خريجي الوافدين 6904 خريج بنسبة 1.0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.