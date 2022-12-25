وزير المالية الروسي: لن نبيع النفط لدول تحدد سعره

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أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف اليوم الأحد أن موسكو لن تورد النفط إلى الدول التي تحدد سعره، مشددا على أن قرار بلاده يستند إلى "موقف مبادئ".



وحذر سيلوانوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - من إمكانية أن يفرض الغرب سقف على أسعار النفط المنتجين الآخرين في المستقبل، مشددا على أنه لا يمكن لروسيا القبول بوضع سقف لأسعار النفط.



وقال وزير المالية إن روسيا ستبحث عن أسواق جديدة لنفطها بغض النظر عن ارتفاع تكاليف النقل، مؤكدا أن العقوبات على روسيا تكلف أوروبا ثمنا باهظا، بينما تستفيد الولايات المتحدة منها.



وأعرب سيلوانوف عن أمله في إمكانية إطلاق حوار مع الدول الغربية في المستقبل حول إلغاء التجميد المتبادل للأصول، مشيرا إلى أن لدى روسيا ما تعرضه عليهم بهذا الشأن.