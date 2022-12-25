وزير الرى يجرى زيارة مفاجئة لتفقد أعمال تأهيل الترع بالمنوفية

‎كتبت أسماء نصار

‎تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الأحد أعمال تأهيل ترعة "جنابية الأنجب" والمارة بقرية شما بمركز أشمون بمحافظة المنوفية خلال زيارة مفاجئة له، حيث تم الانتهاء من الترعة مؤخرا، وهى إحدى قرى الافتتاحات الرئاسية.

‎ووجه سويلم بسرعة نهو الجزء المتبقى من الأعمال (مصب الترعة) حتى تاريخ محدد، مع التنسيق التام بين إدارة الرى وأجهزة المحافظة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الحماية على جانبى الترعة فى المنطقه السكنية.

‎كما تفقد سويلم أعمال التأهيل الجارية لترعتى "النجار" و"النجار خلف الفوارة" بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهى أحد مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تم المرور على الأطوال خارج الكتلة السكنية.

‎ووجه سويلم برفع التشوينات الزائدة ونواتج الحفر من الطريق خلال 48 ساعة، مشددا على الإلتزام التام بالمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وكذا الإلتزام بالتقرير الاستشارى الصادر بخصوص الترعة، مع التوجيه بقيام معهد بحوث الهيدروليكا بمراجعة ما تم تنفيذه من أعمال.

‎ووجه سويلم مسئولى الرى بمحافظة المنوفية بالمتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وحسم الشكاوى بشكل فورى، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة، كما وجه بمتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة.