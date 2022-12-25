مرقة العظام مفيدة لصحتك.. تساعد على التئام الكسور

كتبت أمل علام

مرقة العظام يعرف فوائدها الأجداد منذ القدم، لذلك فالكثير من الطهاة يستخدمونها لاضافة فوائد ونكهة للطعام ولكن الدراسات الأخيرة أثبتت فوائدها أيضًا في التئام كسور العظام.

أثبتت الدراسات الحديثة إن كسور العظام يمكن علاجها بسرعة من خلال النظام الغذائي الصحى، وقد أثبتت الدراسات المختلفة أن لمرق العظام فوائد عديدة لعلاج والتئام الكسور بسرعة بالإضافة إلى تناول البروتينات إلى جانب الفيتامنيات مثل فيتامين سى والزنك.

ووفقًا لما ذكره موقع Medical Xpress وفى دراسة نشرت في عدد فبراير من المجلة الدولية Food Control ، وجد باحثون في الصين أن العناصر الغذائية ومركبات النكهة في مرق العظام تصلت لأقصى حد لها في غضون ساعات من الطهى، كما أن درجة الحرارة مهمة أيضًا.

وقال الموقع، إنه وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في المجلة التايلاندية للعلوم الصيدلانية، وجد خبراء تكنولوجيا الأغذية في تايلاند أن غليان العظام عند درجة حرارة مرتفعة 194 إلى 203 درجة فهرنهايت لمدة 3 ساعات أنتج مخزونًا يحتوي على المزيد من الأحماض الأمينية ( بناء البروتين) ونكهة أكثر من العينات المطبوخة على نار خفيفة، لفترات زمنية أقصر.

وأكد الموقع، أنه بينما تحتوي مرقة العظام على العناصر الغذائية الأساسية للمساعدة في التئام العظام، تحتاج أيضًا إلى سوائل إضافية توفر المزيد من البروتين والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والزنك.

يبدو أن هناك بعض الفوائد لطهي العظام لمدة تزيد عن ساعتين في درجات حرارة منخفضة، فيمكن طهي العظام على نار خفيفة.