قوى عاملة جنوب سيناء تنجح فى الحفاظ على حقوق 52 عاملا بأحد الفنادق

كتبت - مرام محمد

نجحت جهود مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء في الحفاظ على استقرار 52 عامل على مختلف المهن الفندقية في العمل داخل أحد الفنادق، وذلك بعد تعاقد المالك مع إحدى شركات الإدارة فى المجال السياحي على إدارته وفق شروط التعاقد بين الطرفين، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالحفاظ على حقوق العمال داخل أماكن العمل المختلفة وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، في تقريره للوزارة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد مصطفى وكيل المديرية، وأدهم سعد الدين مفتش عمل بمكتب شرم الشيخ، وتم التوجه إلى مقر الفندق، يعمل به 52 عاملا، وتم الاتفاق على استمرار كافة عقود العمل مع استيفاء كافة المستحقات المالية للعمال وتسوية رصيد الإجازات وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية شددت على الشركة الجديدة التى آلت إليها إدارة الفندق، الالتزام بأحكام القانون فيما يخص العمالة الموجودة بالفندق خاصة المادة رقم 9 والتى تنص على لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون حل المنشأة او تصفيتها او إغلاقها أو إفلاسها ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية او الهبة أو البيع أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، وعليه استمرار العمل لدى الشركة الجديدة.

وفي محافظة شمال سيناء، نظمت مديرية القوى العاملة، ندوة تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية عن مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية والاستماع إلى استفسارات العاملين عن وسائل الحماية في بيئة العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى جميع أماكن العمل وتكثيف التوعية بمخاطر بيئة العمل.

وأوضح محمد سالم عبد الملك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم تنفيذ الندوة فى إطار الخطة الذى وضعتها الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، لنشر تلك الثقافة بين ربوع الوطن داخل جميع المنشآت كسبيل من سبل حماية العاملين والمترددين على المنشآت وتوفير بيئة ومناخ عمل آمن للجميع.

وأضاف مدير المديرية، أنه شارك فى إلقاء الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود والذى اكد على سلامة العاملين وانتظام العمل، كما أوضح الخدمات التي تؤديها وحدة العمالة الغير منتظمة بالمديرية في ضوء لائحة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، بحضور الكيميائي عبد المنعم محمود، وهاشم عبده مدير وحدة العمالة الغير منتظمة، تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.