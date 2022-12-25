شقيق السيدة المقتولة على يد زوجها بقليوب: صانت عرضه وكان دائم التعدى عليها

كشف شقيق السيدة التى لقيت مصرعها على يد زوجها، بقرية طنان التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لشكه فى سلوكها، تفاصيل جديدة بالواقعة، مؤكدا أن شقيقته لديها 3 أبناء من زوجها، مشيرا إلى أنه تعرض لصدمة كبيرة، مما تردد بشأن ارتكاب المتهم للواقعة لشكه فى سلوك شقيقته، مؤكدا أن شقيقته صانت زوجها حتى وفاتها على يده من كثرة التعدى عليها بالضرب.

وأضاف إسلام عربى، شقيق المجنى عليها، أن شقيقته لم تقصر فى حق زوجها المتهم، ودائما كانت تحرص على رعايته، كما أنها صانته وحافظت على أبنائها لتربيتهم تربية سليمة وصحيحة، قائلا "أختى طول عمرها من صغرها شريفة وعاقلة وعمرها ما غلطت"، مشيرا إلى أن زوجها كان دائم التعدى عليها بالضرب، وكانت تتحمل كل هذه الإهانات لأجل تربية أبنائها، ويوم الواقعة تعدى عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت قد شهدت قرية طنان التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، تخلص شخص من زوجته طعنا بسلاح أبيض "سكين"، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد تلقى رئيس الفرع الجنائى بشبرا الخيمة بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها دائرة مركز شرطة قليوب.

وبإجراء التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "ياسمين.ش.ع"، 38 عاما بقرية طنان، دائرة المركز، قام زوجها "محمد.ف.ا"، 42 عاما، بالتخلص من زوجته طعنا لشكه فى سلوكها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اقرا بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.