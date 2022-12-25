سقوط عاطلين بحوزتهما 50 طربة حشيش قبل ترويجها فى طنطا

وعقب تقنيين الإجراءات القانونية تمكن ضباط المباحث الجنائية من ضبط المتهمين وبحوزتهما 50 طربة حشيش بقصد الاتجار، فتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحيه أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وسبق اتهامه بعدد من القضايا، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ علي السلاح الناري والذخائر، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "أ ع أ"، وشهرته "فرج"، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا، ومقيم منطقة الجعافرة دائرة المركز، وبحوزته حوالي 1 كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وميزان حساس.