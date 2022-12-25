رفع 570 حالة إشغال على الطريق العام فى حملة مكبرة جنوب الجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع 570 حالة إشغال بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب وجسر الكونيسة والبحر الأعظم، وإيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة ، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، شنت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، أسفرت عن رفع 400 حالة إشغال بشوارع ناهيا و6 أكتوبر، شملت كراسي وترابيزات لمحال ومقاهي وباعة جائلين واستاندات معروضات، بالإضافة إلى ضبط تروسيكلات مخالفة تتسبب في إعاقة الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة على المحال المخالفة والمتعدية علي الطريق العام بشارع المصرف تم خلالها إزالة الحواجز الحديدية الخاصة بهم وإيقاف أعمال تشطيبات وإشغال لمحل، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وتوفيق جمال نائب القطاع.