تحرير 14 محضرا ورفع 1120 طن قمامة و784 طن أتربة وتراكمات بشوارع الأقصر

وعلى صعيد متصل تم تكليف إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة الأقصر ، بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة استهدفت شارع الجيش المتفرع من شارع التليفزيون بنطاق حي جنوب ، حيث تم تحرير عدد 7 محاضر بيئية وعدد 7 محاضر نظافة عامة، وتم إزالة ورفع المخلفات.

وفى نفس السياق تابع اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع ، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت تلك الحملات حي شمال بالوردية الليلية تنفيذ حملة نظافة ورفع حاويات القمامة وتفريغها من نقاط التجميع ونظافة نجع النوافل، ومن اول نجع بدران بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، وفي حي المطار تم تنفيذ حملة نظافة على مدار يومان متتاليان بعدد (2) قلاب شملت دواخل وحواري الزناقطة الشرقية والغربية والعوابد والقصاصين والعتامين ونجوع غنيم وعطيتو وعبد العاطى وريان والمخرشمين.