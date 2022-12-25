العراق: ضبط 8 "إرهابيين" في بغداد والأنبار والبصرة وميسان ونينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، القبض على 8 "إرهابيين" مطلوبين للقضاء وفق أحكام قانون الإرهاب في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة.



وذكر بيان للخلية أن عملية القبض تمت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب أجهزة استخبارات وأجهزة أمن قيادة عمليات البصرة وميسان والأنبار وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، موضحة أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أسفرت عن ضبط المطلوبين.

وكان قد ألقى جهاز الأمن الوطنى العراقى القبض على انتحارى كان ينوى تفجير نفسه فى محافظة ديالى بشمال شرق البلاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال جهاز الأمن في بيان له اليوم السبت: "استكمالا لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني العراقي ضد فلول عصابات داعش الإرهابي، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الجهاز في محافظة ديالى، وبكمين محكم، من الإطاحة بانتحاري كان يروم تفجير نفسه واستهداف أحد قادة الحشد الشعبي في ديالى".

وأضاف البيان: "لكن يقظة رجال الأمن الوطني حالت دون تنفيذ عمليته الإجرامية، حيث جرى إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

وأكد الجهاز على "استمراره في تنفيذ واجباته الاستخبارية والعملياتية لملاحقة وتفكيك العصابات الإرهابية بكل حرفية وصمت حتى الوصول إلى عراق آمن ومستقر".