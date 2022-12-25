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"الأوقاف" تعلن توزيع 1600 طن لحوم أضاحى وإطعام خلال عام 2022

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:44 م
"الأوقاف" تعلن توزيع 1600 طن لحوم أضاحى وإطعام خلال عام 2022 توزيع صكوك الاضاحى
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة الأوقاف عن أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم أضاحي وإطعام خلال عام 2022م (1601) طن، لافتة إلى أنها أطلقت في فبراير 2022م مشروع صكوك الإطعام بهدف توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مدار العام
 
وأوضحت وزارة الأوقاف ما تم توزيعه من لحوم على النحو التالي: 
1. تم توزيع (801) طن لحوم أضاحي خلال عام 2022م.
2. تم توزيع 800 طن لحوم إطعام خلال عام 2022م.
3. استفاد من المشروع خلال عام 2022م أكثر من مليون وستمائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.
- وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من الأوقاف أكثر من سبعة آلاف طن من لحوم الأوقاف منذ إطلاق المشروع.
 
واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 ملايين و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.
 
 
 
 

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